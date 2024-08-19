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Katil Timur Cihantimur'un avukatları, "Cezaevinde dayak yedi, psikolojisi bozuk" diyerek tahliye talep etti!

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan, annesiyle kaçtığı ABD’de tutuklanan Timur Cihantimur’un tahliyesine yönelik psikiyatri raporu sunuldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Katil Timur Cihantimur’un avukatları, Cezaevinde dayak yedi, psikolojisi bozuk diyerek tahliye talep etti!

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ABD'de bir ıslahevinde bulunan Timur Cihantimur'un avukatları, Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.

Avukatlar, kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma taleplerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede Cihantimur'un psikiyatri raporunun gizlilik kararıyla korunmasını talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, psikiyatri raporunun ayrıntıları dava dosyasına gizlilik çerçevesinde, üzeri karartılarak eklendi.

ANNESİNE İTAAT ETTİ
Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kaçma riski olmadığını vurgulayarak, hakimin kefaletle şartlı tahliye konusundaki 9 Temmuz 2024 tarihli ret kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Avukatlar, "Kaza sırasında sadece on altı yaşındaydı ve annesinin ABD'deki akrabalarının yanına gitme kararına itaat etti" ifadelerini kullandı.

Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istedilerKatil Timur Cihantimur’un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler
Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından skandal hamle: Psikolojisi bozuk raporu sunarak tahliyesini istediler

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