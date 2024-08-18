SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ilde sıcak hava alarmı! 8 derece birden artacak! Yangın bölgelerinde hava nasıl?

HAVA DURUMU | 5 ilde çıkan yangınla mücadelede hava durumu etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıklarının 8 derece birden artacağı uyarısında bulundu. Sıcak hava alarmı nedeniyle yetkililer vatandaşları öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Peki yangın bölgesinde hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 09:45 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 09:54
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ilde sıcak hava alarmı! 8 derece birden artacak! Yangın bölgelerinde hava nasıl?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Akdeniz ve Ege kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; halen Ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

DIŞARIYA ÇIKMAYIN
Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sonra Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük’te yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale | Tutuklananlar var! İŞTE SON DURUM
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
Fatura Jose Mourinho’ya kesildi: Bağıra bağıra geldi!
Dijital bağımlılığa karşı özel kurul! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı: Cinsiyetsizleştirmeye karşı risk haritası!
Özel okulda kıyafet vurgunu! Bin liralık formaya 6 bin TL fiyat biçildi! Veliler isyan bayrağı açtı: Bizi keriz yerine koyuyorlar
Orgeneralliğe yükselen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Kurtoğlu da FETÖ kumpası ile savaşmış
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan flaş açıklamalar! Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı? Vatandaşlar hangi tedbirleri almalı?
Fener 90+5’te yıkıldı! Fenerbahçe Süper Lig’de Göztepe ile 2-2 berabere kaldı
Bakan Yerlikaya’da açıkladı! İzmir’de orman yangınına sebebiyet veren 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı | Bolu’da 2 kişi tutuklandı
Gardaş Azerbaycan’dan tam destek | Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan muhalefetin ’Uçaklar nerede?’ provokasyonuna sert tepki: CHP’li belediyeler sınıfta kaldı
Başkan Erdoğan’dan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi mesajı! Kentsel dönüşüm vurgusu: Tüm şehirlerimiz hazır olana kadar çalışacağız
Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği MPOX rehberi yayımladı! İşte virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve tedavisi...
Başıboş köpeğin ısırdığı İrlandalı turist Samuel Grzywna, CHP’li İBB’ye dava açtı: Mahkeme savunma istedi
SON DAKİKA