Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandı!

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, dün son yolculuğuna uğurlandı. Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.