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Türkiye yanıyor: Kahraman alevlerle psikopat klavyede savaşıyor

Türkiye'de bir haftada 131 yangın çıktı. Çoğu kontrol altına alındı. Ama sosyal medyada kirli provokasyon patladı. Türkiye'yi aciz göstermek için yalandan yardım çağrısı yapıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Türkiye yanıyor: Kahraman alevlerle psikopat klavyede savaşıyor

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Kirli odaklar sahneye çıktı. Türkiye, yardıma muhtaç olmadığı halde "#globalcallforTurkey" etiketi altında uluslararası çağrılar yapıldı. Başka ülkelerdeki geçmiş yangınlar da İzmir'deymiş gibi yansıtıldı. Eski fotoğraflar yayıldı. "İnsanlar ölüyor" yalanları anlatıldı. Oysa ABD, Yunanistan ve Balkanlar da yandı. Ama böyle bir provokasyon olmadı! Türkiye'ye resmen "yaylım ateşi" açıldı!

BİR SİMİT YETTİ
İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'da alevlerle mücadele sürüyor. Kahraman itfaiyeciler ise bazen sadece bir simit yiyerek canlabaşla çalışıyor.

KAHRAMAN ALEVLERLE PSİKOPAT KLAVYEDE SAVAŞIYOR
Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sosyal medyada Türkiye'ye karşı açılan ve küçük düşürmeye çalışan hesaplara karşın Türk itfaiyecisi simitle karnını doyurup uyku uyumadan canla başla yangınları söndürmeye çalışıyor.

Aylarca süren dünyanın en büyük yangınlarında gıkını çıkarmayanlar Türkiye'yi aciz gibi göstermekten zevk duyuyor. 'Help Türkiye' etiketiyle akıllarınca ülkeyi küçük düşürmeye çalışıyorlar. Üstelik Türkiye Yunanistan'daki yangınlara bile yardım elini uzatmışken. İzmir, Bolu ve Aydın alevlerin en çok yayıldığı, zarar verdiği yerler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. Halihazırda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşmüş durumda. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını rica ediyorum" dedi. Yangınlarla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aydın'a B200 model yangın söndürme aracı gönderdi.

İzmir Karşıyaka'nın Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda piknik amaçlı yakılan ateş nedeniyle yangın çıktı. Yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, ekipler havadan müdahale etmeye başladı.
Yangında 16 ev küle döndü. 87 ev, 45 iş yeri ve hayvan barınağı boşaltıldı.

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