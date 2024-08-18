Akdeniz fokurduyor: 32 dereceyle yeni bir rekor daha kırdı!

Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı 32 derece ile rekor kırdı. Geçen yıl 28 derece ile rekor düzeyde sıcaklık ölçülen Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı bu yıl 12 Ağustos itibarıyla 32 dereceyi aşan sıcaklık ölçümü yapıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, "Gelecekte gezegeni paylaşmak çok daha zor olacak" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ağustos ayı ölçümlerine göre Adana Karataş'ta deniz suyu sıcaklığı 32,2 derece ile Doğu Akdeniz'de rekor düzeyde sıcaklık görüldü. İlk defa deniz suyu sıcaklıkları 32 derecenin üzerine çıktı. Basra Körfezi ise 36 dereceyi gördü.

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