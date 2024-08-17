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Sivas'ta feci kaza! İki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, yol çalışması için açılan çukura düştü, kazada 5 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 06:52 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 06:52
Sivas’ta feci kaza! İki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mahmut Kesmük yönetimindeki 06 DY 6264 plakalı otomobil, Alim Kaya yönetimindeki 35 KH 2204 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Sivas'ta feci kazaSivas'ta feci kaza

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, yol çalışması için açılan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralıİki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

Kazada, sürücüler ile birlikte Esra Kala, Rabia Ege Kesmük ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralıİki otomobil çarpışıp yol çalışması için açılan çukura düştü: 5 yaralı

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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