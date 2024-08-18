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Balıkesir Edremit'te takla atan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 19:13 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 19:14
Balıkesir Edremit’te takla atan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Tek Çam mevkiinde F.T. idaresindeki 10 AGE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

Kazayı gören çevredekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.Otomobilin sürücüsü F.T. ile yanında bulunan H.Ö., S.T. ve Y.A. ise yaralandı. Ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren C.Ç 'nin cenazesi de Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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