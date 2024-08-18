Son dakika haberleri... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
7.1 KM DERİNLİKTE
Saat 21.15'de meydana gelen depremin 7.1 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2024.08.18 21:02:06 40.6432 29.0683 14.7 -.- 1.9 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.08.18 21:01:14 40.6403 29.0683 13.8 -.- 2.0 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.08.18 20:18:20 41.9770 24.6785 7.2 -.- 3.4 3.3 BULGARISTAN İlksel
2024.08.18 19:12:32 37.6775 35.3823 3.9 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.08.18 18:27:18 38.1817 42.5855 6.0 -.- 1.8 -.- AKCEVRE-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.08.18 18:17:17 40.7832 31.0248 11.7 -.- 1.8 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.08.18 18:02:31 35.0288 36.7035 9.7 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2024.08.18 16:58:00 37.7652 35.3522 5.4 -.- 2.7 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.08.18 16:03:45 41.6550 41.0805 10.3 -.- 3.0 -.- ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) İlksel
2024.08.18 15:45:06 38.4753 37.4767 8.5 -.- 2.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.08.18 14:52:48 40.6840 29.2357 11.0 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.18 14:32:15 39.2010 32.8882 11.6 -.- 1.8 -.- DIPDEDE-KULU (KONYA) İlksel
2024.08.18 13:51:20 34.9372 25.0887 6.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.08.18 13:30:21 38.3235 38.7962 8.9 -.- 2.5 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.08.18 12:56:17 39.3993 33.1628 5.5 -.- 1.7 -.- YENIYAPANSIHLI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.08.18 12:50:27 37.2822 36.8725 7.4 -.- 2.2 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.18 12:20:23 37.2107 28.5688 16.7 -.- 1.7 -.- YEMISENDERE-(MUGLA) İlksel
2024.08.18 11:03:39 35.1475 36.8565 13.0 -.- 3.1 3.3 SURIYE İlksel
2024.08.18 09:36:11 37.1657 28.6240 13.6 -.- 1.6 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2024.08.18 09:32:44 36.9542 30.3042 2.5 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.08.18 08:52:29 38.0592 37.6992 8.2 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.08.18 08:17:11 38.6298 26.7357 5.4 -.- 1.4 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2024.08.18 06:52:27 38.3175 37.8185 4.6 -.- 2.9 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.18 06:42:40 38.3075 37.7843 6.1 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.08.18 06:29:09 40.4268 28.9417 5.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.08.18 06:07:19 37.9987 28.9885 7.8 -.- 1.9 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.08.18 05:50:14 40.2628 31.7915 9.3 -.- 1.3 -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.08.18 05:49:28 37.6093 35.7932 1.1 -.- 1.5 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel