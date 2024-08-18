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Babasıyla tartışıp polise ihbar etti | Bahçede top mermisi çıktı: Havaya uçururdu!

Hüseyin Efe, babası Ali Efe ile tartıştı. Babasının yıllar önce evde bulduğu top mermisini sakladığını söyleyerek ihbar etti. Ali Efe “Süs diye aldık. Taş sandık. Ben bomba olduğunu anlayamadım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Babasıyla tartışıp polise ihbar etti | Bahçede top mermisi çıktı: Havaya uçururdu!

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Bursa'da gece alkollü bir şekilde eve giden Hüseyin Efe (48), babası Ali Efe (76) ile tartışmaya başladı. Babasına sinirlenen Hüseyin Efe, bir süre sonra polisi arayıp babasının evinin bahçesinde bir top mermisi sakladığını ihbar etti. Polis hemen harekete geçti. Şoke eden bir manzarayla karşılaştı. 40 santimetre boyunda ve 12 santimetre çapında patlamış bir top mermisini buldu. Merminin 1. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirildi. 110 yıllık top mermisi dikkatli bir şekilde muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Efe ve Ahmet Efe'yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

'CEVİZ KIRMAK İÇİN HAVAN YAPACAKTI'
Top mermisi ile ilgili polise ifade veren Ali Efe, "25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk. Süs diye aldık. İlk başta taş zannettik. Onu ceviz kırmak için havan yapacaktık. Ben bomba olup olmadığını anlayamadım. Sonra oğlan bizim eve getirip depoya koymuş. Tabi biraz bozuşunca bizi ihbar etmiş. İyi ki patlamamış. Burayı havaya uçururmuş" şeklinde konuştu.

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