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Arkadaşının tabancası ateş aldı, 15 yaşındaki genç kız canından oldu!

K.A.C., okulun bahçesinde arkadaşlarıyla buluştu. Yanında getirdiği tabanca ile oynamaya başladı. Silahın ateş alması sonucu 15 yaşındaki Duru Pakarda, vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Arkadaşının tabancası ateş aldı, 15 yaşındaki genç kız canından oldu!

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Akıl almaz olay, dün Edirne'de yaşandı. 17 yaşındaki K.A.C., Fatih Mahallesi Gazi Osman Paşa Ortaokulu bahçesinde beş kişilik arkadaş grubuyla toplandı. Yanına silah getirdi. Oynamaya başladı. K.A.C., sohbet esnasında silahın ateş alması sonucu 15 yaşındaki Duru Pakarda, sol göğsünden yaralandı. Yere yığıldı. Kanlar içinde kaldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Duru Pakarda, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Arkadaş grubundaki 15, 16, 17 ve 18 yaşlarında çocuk olan dört kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, olayla ilgili cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

15 yaşındaki Duru Pakarda, arkadaşı K.A.C'nin elindeki silahtan çıkan kurşunla öldü. 17 yaşındaki K.A.C, gözaltına alındı.

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