Antalya Aksu’da kağıt fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Antalya 'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, yangın ın çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı





BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.



İşte bölgeden kareler:



Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı



Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı



