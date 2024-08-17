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Antalya Aksu'da kağıt fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele sürerken Antalya'da bir kağıt fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 09:25 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 09:27
Antalya Aksu’da kağıt fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgede

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Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktıAntalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktıAntalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı


BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

İşte bölgeden kareler:

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktıAntalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktıAntalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı

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