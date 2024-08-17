Antalya Aksu’da kağıt fabrikasında yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.
VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.
İşte bölgeden kareler: