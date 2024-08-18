2024 YKS sonuçları geldi | Üniversite kayıtları yarın başlıyor: Uzmanlar uyardı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt süreci de yarın başlayacak. Adaylar kayıt işlemlerini 19-23 tarihleri arasında yapabilecek. Bu yıl puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 987 bin 388 aday üniversitelere yerleştirildi. Sınava girip kazanmasına rağmen tercih yapıp yerleştirilen ve kayıt yaptırmayan öğrenciler, bir sonraki yıl sınava girdiklerinde diploma notu üzerinden hesaplanan puanları yüzde 50 oranında düşecek. Uzmanlar hem puan hem de zaman kaybı yaşanacağı konusunda öğrencileri uyardı.

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