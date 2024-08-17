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Memlekette yangın kabusu: İzmir'de başladı ilçelere sıçradı

İzmir Karşıyaka’da çıkan orman yangını, Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradı. Ekipler, alevlere karşı amansız bir mücadele başlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Memlekette yangın kabusu: İzmir’de başladı ilçelere sıçradı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar'da çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar ile büyüdü. Alevler Bayraklı ve Çiğli ilçelerini de etkiledi. ulaştı. Alevlere 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Bir hayvan barınağı, 2 mahalle tahliye edildi. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye'de dün 72 noktada yangın çıktı. Bu yangınlardan 45'i kontrol altına alındı.
16 ev yandı 87 ev boşaltıldı 900 kişi tahliye edildi.

BİNALARI YAKTI
Karşıyaka'da alevler, bazı binaların yanmasına neden oldu.

YUH SİZE!
Çanakkale'de Karadut mevkiinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahale için, Geyikli, Ezine ve Ayvalık itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak, Geyikli iskelesindeki yoğunluk yüzünden iki itfaiye aracı feribota binemedi. Yer açılması için 2-3 otomobilin indirilmesi gerektiği bildirildi. Ancak kimse umursamadı. Hatta bazı araç sahipleri itiraz edince itfaiye araçları feribota alınamadı. Bunun üzerine Gestaş, itfaiye araçlarını adaya ulaştırmak için acilen başka bir feribotu hazırlayıp yola çıkardı.
İtfaiye araçları Çanakkale'deki yangına müdahale etmek için feribota geldi. Dolu feribottaki araç sahipleri umursamadı. Araçlara yer veren olmadı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen orman yangınları 2 gün boyunca sürdü. İtfaiyenin çabalarıyla yangın 2 gün sonra söndürülebildi.

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