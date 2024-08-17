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Gizli tanık yakacak

Dilan-Engin Polat davasının başlamasına günler kala ortaya çıkan gizli tanık mahkemeye üç sayfalık mektupta "Davanın seyrini değiştireceğim. tüm delil ve belgeleri teslim edeceğim" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Gizli tanık yakacak

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Dilan-Engin Polat davasının başlamasına günler kala ortaya çıkan gizli tanık mahkemeye üç sayfalık mektupta "Davanın seyrini değiştireceğim. tüm delil ve belgeleri teslim edeceğim" dedi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılanma süreci devam ederken bir gizli tanık mahkemeye üç sayfalık bir mektup göndererek, "Artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim" dedi.

BEN KURDUM EŞİM YÖNETİYOR
Bahis sitelerini, kendisinin kurduğunu ve eşinin yönettiğini anlatan kişi, kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dedi.

5 MİLYON KİŞİ OYNUYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2017 yılında hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişi, yılda 50 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynuyor. Bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesinin 159 bin 515'ine erişim engellendi.

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