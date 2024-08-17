PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Direk çalanlara süresiz ev hapsi

alatya'da jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Direk çalanlara süresiz ev hapsi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Malatya'da jandarma ekipleri, Akçadağ ilçesine bağlı Tataruğaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden köy konutlarında kullanılan 750 adet teleskobik demir direğin çalındığı ihbarı ile harekete geçti. 14 Ağustos Çarşamba günü meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin inceleme başlatan ekipler, 750 adet teleskobik demir direği çaldığı tespit edilen O.K. ve E.T. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri sonrası çaldıkları teleskobik demir direkleri Gaziantep'te sattıkları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilere süresiz ev hapsi verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manisa, Aydın İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | İzmir’de 900 kişi evlerini boşalttı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş’tan acı haber! 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim diyen Aydemir Akbaş hayatını kaybetti
Ahmet Şık’ın önceki dönem skandalları: Manşet manşet terör propogandası
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Fenerbahçe sorusu! Yaspe lakaplı fenomen Yasin Pehlivan böyle elendi...
Terör devleti İsrail’in bakanı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’den sert tepki: Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir
Cimbom 2’de 2 yaptı! Galatasaray Süper Lig’de Konyaspor’u 2-1 yendi
TİP’li Ahmet Şık’ın TBMM’deki provokasyonunun perde arkası! Türkiye’nin yükselen imajından rahatsız oldu itibar suikastına soyundu
Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin VAR’dan iptal edilen golü için ilginç paylaşım!
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
Hamas’tan Doha’daki ateşkes görüşmeleriyle ilgili flaş açıklama: 2 Temmuz’da anlaşmaya uyulmuyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Can Atalay kararı: CHP’nin genel görüşme açılması önergesi kabul edilmedi
Filistin oturumuna mazeret sunan CHP lideri Özgür Özel Can Atalay için seke seke Meclis’e geldi! Bir de üstüne DEM Grubu’nu ziyaret etti
SON DAKİKA