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Albayrak Ailesi’nin acı günü: Berat Albayrak dayısını toprağa verdi

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş, toprağa verildi. Cenazeye iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Albayrak Ailesi’nin acı günü: Berat Albayrak dayısını toprağa verdi

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Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş. hayatını kaybetti. Keleş, dün öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Oğuzhan UYSAL

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