Sosyal medya dolandırıcısı Neslim Güngön’e cezaevinden uyarı | Telefon görüşmesine kısıtlama

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasıyla başlayan zincir diğer fenomenlere de sıçradı. Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı. Sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik düğmeye bastı. Bu kapsamda sosyal medya fenomeni ve 50 güzellik salonu sahibi olan Neslim-İnanç Güngen de gözaltına alındı. Tutuklandı. Sosyal medya fenomeni ve 50 güzellik salonu sahibi olan Neslimİnanç Güngen'in marifetleri polisi bile şaşırttı. İddiaya göre çift, sahte ustalık belgeleri hazırladı. Yasa dışı güzellik makineleri sattı. Dikiş iplerini, el kremlerini "medikal ürünmüş" gibi yüksek fiyatla pazarladı. Ayrıca vergi kaçırdı, para akladı. Şirketler arası işlem hacmi 1.5 milyar TL'yi aştı. İşte cezaevine konulan Neslim Güngen'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Neslim Güngen'in Dilan Polat'ın aksine koğuşta hanımağalık yaptığı anlaşıldı! Yaklaşık olarak bir aydır tutuklu bulunan Neslim Güngen'in 'Dilan Polat gibi olmayacağım' dediği vurgulandı. Yanına koğuşta bulunan 3 üniversiteliyi de aldı. Bu arada Güngen cezaevi yönetimi tarafından telefon konusunda uyarıldı. Neslim Güngen haftada bir olan telefonla görüşme hakkını ilk eşinden olan kızı Ecrin Aydın'dan yana kullandı. Cezaevi yönetimi bu talebe izin vererek sesli konferans odasına götürüp Güngen'in kızıyla konuşmasını sağladı. Ancak Neslim'in kızından telefonu evde bulunan üçüncü kişiye vermesini istediği anlaşıldı. O şahsa evdeki televizyonları satmasının talimatını verdiği vurgulandı.

Cezaevi yönetimi koğuşta kendince bir düzen kurmaya çalışan Neslim Güngen'i uyardı. Bu arada Güngen'in telefon görüşmelerine de kısıtlama getirileceği belirtildi...

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