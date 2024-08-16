Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un kızı Almina Uygun komaya girdi!

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girdi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde özel bir hastanede tedavisine başlanan Uygun yoğun bakıma alındı. Kayserispor maçı hazırlıkları sırasında haberi alan Bülent Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ne giderek hastaneye koştu. Uygun, kızının sağlık sorunları nedeniyle bu hafta Kayserispor ile oynanacak maçta takımın başında olamayacak. Uygun, "Allah'a şükürler olsun ölüm tehlikesini atlattık. Şeker komasına girmişti. Bu hafta İstanbul'a geçerek bir dizi ameliyata girecek" diye konuştu.

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