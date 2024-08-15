Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık rekoru: Son 53 yılın en yüksek derecesi kaydedildi! Bakan Kurum’dan uyarı geldi

Türkiye, geçen temmuz ayında son 53 yılın en yüksek sıcaklıklarına ulaştı. Çevre Bakanı Murt Kurum, Cizre'de 45,9 derece ile en yüksek, Erzurum'da ise 5,2 derece ile en düşük sıcaklıkların ölçüldüğünü açıkladı.