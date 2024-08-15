PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık rekoru: Son 53 yılın en yüksek derecesi kaydedildi! Bakan Kurum’dan uyarı geldi

Türkiye, son 53 yılın en sıcak temmuzunu yaşadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:58 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 20:00
Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık rekoru: Son 53 yılın en yüksek derecesi kaydedildi! Bakan Kurum’dan uyarı geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, geçen temmuz ayında son 53 yılın en yüksek sıcaklıklarına ulaştı. Çevre Bakanı Murt Kurum, Cizre'de 45,9 derece ile en yüksek, Erzurum'da ise 5,2 derece ile en düşük sıcaklıkların ölçüldüğünü açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artmaya devam edeceğinin belirttiÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artmaya devam edeceğinin belirtti

SICAKLIKLARIN ARTIŞI VE VATANDAŞLARA UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artmaya devam edeceğinin belirterek, vatandaşları daha tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA