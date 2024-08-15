’Sıfır Bir’ oyuncusu Taner Adakaner’e silahlı saldırı: Paça salonunda sırtından vuruldu

Adana 'nın Seyhan ilçesinde, dizi oyuncusu Taner Adakaner , sahibi olduğu paça salonunda silahlı saldırıya uğradı. Olay, Döşeme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bir şüpheli koşarak salona girdi ve Adakaner'e çay içtiği sırada arkasından ateş etti.

Adana'da dizi oyuncusu Taner Adakaner, sahibi olduğu paça salonuna giren silahlı saldırgan tarafından sırtından vurularak hastaneye kaldırıldı

Sırtından vurulan Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, sağlık ekipleri ve polis olay yerine hızla intikal etti. Adakaner, özel bir araçla hastaneye kaldırıldı ve acilen ameliyata alındı. Doktorlar, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.