Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu yüzünden Patiswiss şirketi ürünleri market raflarından çekti

Elif U. adlı kullanıcı Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketledi. "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum" dedi. Tunaoğlu ise bu paylaşıma ürünlerinin küflenmeyeceğini savunarak sert bir dille cevap verdi. "Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın" dedi. Tunaoğlu görevden alınırken yeni CEO Mustafa Nazif Yıldız şirketin durumunu gözler önüne serdi.

ÖLÇÜLEMEZ...

Mustafa Nazif Yıldız, şunları söyledi: Bu paylaşım keşke hiç yapılmasaydı. Aslında biz kalitemiz ve marka algımızla öne çıkan bir şirketiz. Yarattığı tahribat rakamlarla ölçülemez. Finansal açıdan mutlaka bir şeyler ortaya çıkar. Şirketimize bu süreç ciddi bir finansman maliyeti yükledi. Yaşanan olayın en büyük etkisi uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş bir şirketin kalite markasının zedelenmesi oldu.



40 YAŞ BÜYÜK CEO İLE EVLENDİ

ELIF Aslı Yıldız Tunaoğlu, hem Patiswiss'in hem de Karel Elektronik'in sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendi. İddiaya göre Elif Aslı o dönemde Karel Elektronik'te Savunma Üretim Baş Mühendisi'ydi. Bu sırada Sinan Tunaoğlu ile tanışınca genç eşinden boşanmaya karar verdi. Kendisinden 40 yaş büyük Sinan Tunaoğlu ile evlendi.