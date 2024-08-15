PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu yüzünden Patiswiss şirketi ürünleri market raflarından çekti

Çikolata markası Patiswiss’in eski CEO’su Elif Aslı Yıldız, ürünü şikayet eden müşteriye hakaret yağdırdı. Görevden alındı. Yeni CEO ise firmanın zorda olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024
Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu yüzünden Patiswiss şirketi ürünleri market raflarından çekti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elif U. adlı kullanıcı Patiswiss firmasının CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketledi. "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum" dedi. Tunaoğlu ise bu paylaşıma ürünlerinin küflenmeyeceğini savunarak sert bir dille cevap verdi. "Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın" dedi. Tunaoğlu görevden alınırken yeni CEO Mustafa Nazif Yıldız şirketin durumunu gözler önüne serdi.

ÖLÇÜLEMEZ...
Mustafa Nazif Yıldız, şunları söyledi: Bu paylaşım keşke hiç yapılmasaydı. Aslında biz kalitemiz ve marka algımızla öne çıkan bir şirketiz. Yarattığı tahribat rakamlarla ölçülemez. Finansal açıdan mutlaka bir şeyler ortaya çıkar. Şirketimize bu süreç ciddi bir finansman maliyeti yükledi. Yaşanan olayın en büyük etkisi uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından belgelendirilmiş bir şirketin kalite markasının zedelenmesi oldu.

40 YAŞ BÜYÜK CEO İLE EVLENDİ
ELIF Aslı Yıldız Tunaoğlu, hem Patiswiss'in hem de Karel Elektronik'in sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendi. İddiaya göre Elif Aslı o dönemde Karel Elektronik'te Savunma Üretim Baş Mühendisi'ydi. Bu sırada Sinan Tunaoğlu ile tanışınca genç eşinden boşanmaya karar verdi. Kendisinden 40 yaş büyük Sinan Tunaoğlu ile evlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı kabul etti! Batı’ya tepki İslam dünyasına çağrı: İsrail’e baskılar artsın diye çalışacağız
Türk Telekom
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani’ye PKK tepkisi: Amacımız kilidi kapatmak
Başkan Erdoğan’dan Guterres’in ’Afrika’ çıkışına destek! Dünya 5’ten büyüktür vurgusu: BMGK’nın yapısı kökten değişmeli
UEFA Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid! Mbappe siftah yaptı... Arda Güler 4. kupasını kaldırdı
GÜRZ-7’den kırmızı listeye çizik! PKK’lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ Uluslarası acil durum ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’e övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar
AK Parti’ye kimler katıldı? Rozetleri Başkan Erdoğan taktı: 2 milletvekili 13 belediye başkanı | İşte o isimler
SON DAKİKA