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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ederken köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 15:19 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 15:19
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi

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İstanbul'da bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalışıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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