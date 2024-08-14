Mersin’de yayla evinde yangın: Ormanlık alan kurtarıldı

Mersin'in Çayır ekinliği Mahallesi Sığıryaylası bölgesinde, akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mahmut Çınar'a ait tek katlı yayla evinde çıkan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Mersin'in Çayır ekinliği Mahallesi Sığıryaylası bölgesinde, akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mahmut Çınar'a ait tek katlı yayla evinde çıkan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
BOŞ EVDE YANGIN
Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın, hızla yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
YAYLA EVİ KÜLE DÖNDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.