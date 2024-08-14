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Mersin’de yayla evinde yangın: Ormanlık alan kurtarıldı

Mersin’de yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Elektrik kontağından çıktı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 00:07 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 00:07
Mersin’de yayla evinde yangın: Ormanlık alan kurtarıldı

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Mersin'in Çayır ekinliği Mahallesi Sığıryaylası bölgesinde, akşam saatlerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Mahmut Çınar'a ait tek katlı yayla evinde çıkan yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Mersin'de yayla evinde yangın çıktıMersin'de yayla evinde yangın çıktı

BOŞ EVDE YANGIN

Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangın, hızla yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin' de yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldüMersin' de yayla evinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

YAYLA EVİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Polis, yangının nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı.

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