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Üsküdar'da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar'da, şehirlerarası yolcu otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsün çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 09:13 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 09:15
Üsküdar’da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

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İstanbul Üsküdar'da, şehirlerarası yolcu otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen 34 TP 9995 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

ARKADAN ÇARPTI
Aynı yönde seyreden 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Üsküdar'da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptıÜsküdar'da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı

YARALILAR VAR
Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıİETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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