Üsküdar’da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen 34 TP 9995 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

İstanbul Üsküdar 'da, şehirlerarası yolcu otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

ARKADAN ÇARPTI

Aynı yönde seyreden 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Üsküdar'da İETT otobüsü ile şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı

YARALILAR VAR

Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.