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Aksaray’da işçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Aksaray'da işcileri taşıyan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı ve takla attı. Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 10.uncu kilometresinde meydana geldi. Bingöl'den Burdur'a inşaat işçisi olarak çalışan 6 kişiyi taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 22:06 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 22:36
Aksaray’da işçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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Aksaray'da işçileri taşıyan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kaza Aksaray-Nevşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Bingöl'den Burdur'a inşaat işçisi olarak giden 6 kişiyi taşıyan Mehmet Elüstü (40) yönetimindeki 21 HC 039 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak taklalar attı ve şarampole yuvarlandı.

İşçileri taşıyan hafif ticari araç şarampole yuvarlandıİşçileri taşıyan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mehmet Elüstü ve araraçta bulunan ağabeyi Mahfuz Elüstü (49), Yahya Kalkan (29), Şehmuz Gönen (43) Nahit Kabadayı (43) ve kardeşi Volkan Kabadayı (21) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Elüstü ile Volkan Kabadayı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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