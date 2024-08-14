Aksaray’da işçileri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Aksaray 'da işçileri taşıyan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kaza Aksaray-Nevşehir karayolunun 10'uncu kilometresinde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Bingöl'den Burdur'a inşaat işçisi olarak giden 6 kişiyi taşıyan Mehmet Elüstü (40) yönetimindeki 21 HC 039 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Araç, yoldan çıkarak taklalar attı ve şarampole yuvarlandı.

İşçileri taşıyan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Mehmet Elüstü ve araraçta bulunan ağabeyi Mahfuz Elüstü (49), Yahya Kalkan (29), Şehmuz Gönen (43) Nahit Kabadayı (43) ve kardeşi Volkan Kabadayı (21) yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da işçileri taşıyan hafif ticari aracın şarampole takla atması sorucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi, yaralandı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Elüstü ile Volkan Kabadayı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.