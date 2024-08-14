Rus iş insanı Antalya’da işkenceye uğradı: 100 milyon liralık senet!

Antalya Alanya'da yaşayan Rus iş insanı Dimitri İvanyuk, villasına arkadaşı R.K.'yı çağırdı. İkilinin sohbeti sırasında balkon kapısından içeriye giren maskeli 3 kişi, İvanyuk'un ellerini ve ayaklarını bağladı. İşkence gören İvanyuk, 100 milyon liralık senedi imzalamak zorunda kaldı. Saldırganlar kaçarken İvanyuk ile R.K. şüphelilerin yakalanması için jandarmanın kapısını çaldı. İvanyuk olayın aydınlatılması için uğraşırken kendisini şok eden bir gerçekle karşılaştı. Çünkü saldırgan misafiri R.K. çıktı.



TELEFON KABLOSUYLA...

Şok olan İvanyuk, arkadaşına dava açtı. Şu ifadeleri kullandı: Telefon kablosuyla ellerim ve ayaklarım bağlandı. Bıçaklı kişilerce başıma bir havlu sarıldı. Tehditle telefon ve bilgisayar şifrelerim istendi, para kasasının yerini sordular. Deterjanlı suyla doldurulan küvete başımı soktular. Jandarmadaki ifademde başımdan geçenleri anlatmama rağmen, R.K tercüme etmemiş. Bunun jandarma kayıtlarında geçmediğini avukatım aracılığıyla sonradan öğrendim.

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