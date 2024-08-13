Marmara Denizi’nde 3 metreden sonra oksijene rastlanmadı!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü, Bilim 2 gemisi ile 8 bilim insanının katıldığı ve 4 gün süren 2024 Marmara Denizi seferlerinin ilk bölümünü geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, ilk 30 metresi hariç ciddi oksijen azlığı tespit edilen Marmara Denizi'nin koma halinde olduğunu, sıcaklık, oksijensizleşme ve kirliliğin birbirini besleyen kısır döngü oluşturduğunu söyledi. Yücel, "Bulgularımızda özellikle oksijende durum hiç ama hiç iç açıcı değil" dedi.