Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk’ün oğlu Alican Aktürk’ün şüpheli ölümü! Dikkat çeken mektup detayı

Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu Alican Aktürk

Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından Aktürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MEKTUP BULUNDU

Fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Alican Aktürk'ün ölmeden önce bıraktığı bir mektup olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, yazılan mektup Aktürk, tarafından mı yazılıp yazılmadığının belirlenmesi için incelemeye alındı.