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Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu Alican Aktürk'ün şüpheli ölümü! Dikkat çeken mektup detayı

Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu Alican Aktürk, oturduğu apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. Ölmeden önce bir mektup bırakan Aktürkoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucuna göre netleşecek.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 13:30 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 13:30
Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk’ün oğlu Alican Aktürk’ün şüpheli ölümü! Dikkat çeken mektup detayı

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İstanbul Kadıköy Caddebostan'da meydana gelen olayda, ANAP eski milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu olan 38 yaşındaki Alican Aktürk oturdukları apartmanın 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Eski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu Alican AktürkEski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün oğlu Alican Aktürk

Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından Aktürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MEKTUP BULUNDU
Fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Alican Aktürk'ün ölmeden önce bıraktığı bir mektup olduğu öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, yazılan mektup Aktürk, tarafından mı yazılıp yazılmadığının belirlenmesi için incelemeye alındı.

Eski ANAP Milletvekili Yıldırım AktürkEski ANAP Milletvekili Yıldırım Aktürk

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK
Komşuları ve arkadaşları Aktürk'ün herhangi bir sorunu olmadığını belirttiler. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Alican Aktürk'ün kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonucuna göre ortaya çıkacak.

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