Bodrum’da barajlar kuruyunca belediye tankerlerle villalara su servisine başladı | ’’Bu sorunu çözün’’

Türkiye'nin önemli turistik ilçelerinden Bodrum'da su kesintisi yaşanan evlere tankerlerle su veriliyor. Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı. Bodrum Belediyesi depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı.

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Yaklaşık 25 gündür su sıkıntısı çektiğini belirten bir vatandaş ise, sadece zorunlu ihtiyaçlarını giderebildiklerini temizlik yapamadıklarını, zor durumda kaldıklarını söyledi. İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nda su miktarının ölü hacme ulaşmıştı.

Belediyenin su tankerleri suyu biten Bodrum'un taleplerine yetişemiyor.