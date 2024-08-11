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7 yıl 7 bin yıl gibi geçti | İyi ki varsın Eren Bülbül!

Eren Bülbül’ün henüz 15 yaşındayken şehit edilişinin yedinci yılında konuşan annesi Ayşe Bülbül acısını bu sözlerle ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
7 yıl 7 bin yıl gibi geçti | İyi ki varsın Eren Bülbül!

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Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit olmasının ardından 7 yıl geçti. Evinin önünde, şehit edildiği yerdeki, oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, gözyaşlarıyla "Mevla'm, herkese evladını bağışlasın. Allah'ım herkese evladının böyle bir acı gününü göstermesin. Benim evladıma, ziyaretçileri akın akın geliyor. Ben buralarda olayım olmayayım, buradan ayrılmak zorunda olsam bile benim kalbim, yüreğim, gözüm, gönlümle her zaman Eren'in başındayım. Eşimle 37 yıllık bir beraberliğim vardı. Eren'in acısı, babasının acısını kapattı" dedi.

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