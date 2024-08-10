Halk TV iftira attı tekzip yayınladı | Berat Albayrak ve ailesine çirkin ithamlar!

Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" isimli programda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesini hedef alan ifadeler sonrası Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme, iftiralara ilişkin tekzip yayınlanmasına karar verdi. Yayınlanan tekzipte "Program konuğu, "128 milyar dolar iftirasını" yeniden ortaya atmış, müvekkilimizin iş hayatına, siyasi kariyerine, kurucusu olduğu vakfa, evladına ve aile birliğine kadar saldırma cüretini göstermiştir. Yakın siyasi tarihin en organize saldırısı ve karalama kampanyası olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından, milletvekiline ve parti yöneticilerine kadar bilinçli şekilde iştirak edilen "128 milyar dolar iftirası" nedeniyle açılan davada, Cumhuriyet Halk Partisi tazminat ödemeye mahkum edilmiş ve tahsil edilen bedelin tamamı sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanmıştır" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN