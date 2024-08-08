Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta 2024? Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenecek?

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Yıldız severler ve gökyüzü tutkunları için büyülü bir dönem başlıyor! Gök olayları meraklıları ve astronomlar tarafından heyecanla takip edilen bu meteor yağmuru, en yoğun döneminde saatte 75 ila 100 arasında meteorun gözlemlenebileceği bir görsel şölen vadediyor. Uzmanlar, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde, çıplak gözle bile bu muhteşem doğa olayının rahatlıkla izlenebileceğini belirtiyor.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2024? TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2024 Gök Olayları Yıllığı'nda 2024 yılı meteor yağmuruna dair ayrıntılar yer aldı.



Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu zaman 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.