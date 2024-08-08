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Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta 2024? Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenecek?

Yıldızlarla süslü bir gökyüzü ve büyüleyici bir doğa olayına şahitlik etmeye hazır mısınız? TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre her yıl gerçekleşen ve göz kamaştırıcı bir görsel şölen sunan Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl da bizleri büyülemeye geliyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 08:35 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 08:35
Meteor Yağmuru ne zaman, saat kaçta 2024? Perseid Meteor Yağmuru Türkiye’den görülecek mi, nereden izlenecek?

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Yıldız severler ve gökyüzü tutkunları için büyülü bir dönem başlıyor! Gök olayları meraklıları ve astronomlar tarafından heyecanla takip edilen bu meteor yağmuru, en yoğun döneminde saatte 75 ila 100 arasında meteorun gözlemlenebileceği bir görsel şölen vadediyor. Uzmanlar, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde, çıplak gözle bile bu muhteşem doğa olayının rahatlıkla izlenebileceğini belirtiyor.

METEOR YAĞMURU NE ZAMAN 2024?

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) 2024 Gök Olayları Yıllığı'nda 2024 yılı meteor yağmuruna dair ayrıntılar yer aldı.

Meteor yağmuru 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu zaman 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olacak.



Gözlemevi'nin meteor yağmuruna dair yer verdiği ayrıntılar şöyle: "Perseid Gök Taşı Yağmuru, 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak. Perseid en yoğun meteor yağmurlarından biridir ve yağmurun yoğun olduğu günlerde saatte 75-100 adet meteor gözlenebilir. Ay bu tarihte ilk dördün evresinde olup gece yarısından önce batmış olacak. Meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nın bulunduğu bölgeden yayılıyormuş gibi görünecek."

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteorların yer atmosferine giriş hızlarının saniyede ortalama 59 kilometre civarında olacağı belirtiliyor. "Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün olacak. Ateş topları daha büyük bir ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebiliyor.



Perseid gök taşı yağmuru izlemek için meraklılar şehir ışıklarından uzak alanlarda gözleyebilecek.

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