Kırşehir’e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Hain saldırıda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp (25) şehadete erdi. Şehit Alp'in Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi'nde yaşayan annesi Bahriye Kaygusuz'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken şehidin babası Ömer Alp'in ise 2021'de koronavirüsten hayatını kaybettiği öğrenildi.

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