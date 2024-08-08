Avcılar’da kaçak ahır ve barakalarda ikinci yıkım operasyonu

İstanbul Avcılar 'da bulunan Yeşilkent Mahallesi'nde daha önce belediye ekipleri tarafından yıkılan kaçak ahır ve barakaların yeniden inşa edilmeye çalışıldığı bilgisi geldi. Gelişme üzerine ekipler harekete geçti. Zabıta ve polisin gözetiminde, kaçak yapıların ikinci kez yıkımı gerçekleşti.

Avcılar'da kaçak ahır ve barakalara ikinci yıkım

KAÇAK YAPILAR YENİDEN İNŞA EDİNMEK İSTENDİ

Kurban bayramı öncesinde, Avcılar Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'nde tespit edilen kaçak ahır ve barakaları yıkımını gerçekleştirmiş, sağlık koşullarına uygun olmayan ortamlarda beslenen küçükbaş ve kümes hayvanlarını tahliye edilmişti.

Kaçak yapılar yeniden inşa edilmek istendi

Ancak yıkılan yapıların tekrar inşa edilmeye çalışıldığı ihbarını alan zabıta ekipleri, sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenledi.

Operasyona polis desteği

İKİNCİ OPERASYONA POLİS EŞLİK ETTİ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda, kaçak ahır ve barakalar iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sırasında yapıların içerisinde bulunan malzemeler de iş makineleri ile toplandı