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Antalya’da ehliyetsiz genç sürücü aracını hurdaya çevirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil önce refüje, ardından ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 10:20 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 10:38
Antalya’da ehliyetsiz genç sürücü aracını hurdaya çevirdi

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Toptancı Hali Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Antalya'da refüje çarpan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı Antalya'da refüje çarpan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

07 BTB 694 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç hurdaya döndü Kazada araç hurdaya döndü

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Geçirdiği kazadan kendi imkanlarıyla çıkan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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