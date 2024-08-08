Antalya’da ehliyetsiz genç sürücü aracını hurdaya çevirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Toptancı Hali Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç önce refüje, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
07 BTB 694 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KENDİ İMKANLARI İLE KURTULDU
Geçirdiği kazadan kendi imkanlarıyla çıkan genç sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.