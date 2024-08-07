HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Batı’ya hem sıcaklık hem poyraz, 8 ile gök gürültülü yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 Ağustos 2024 hava durumu

EGE Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AFYON °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Açık MUĞLA °C, 38°C Açık

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 31°C Az bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı