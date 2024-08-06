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Burdur'da şoke eden olay! Balkonunda oturan adamın kaşına saçma saplandı

Burdur’da eşiyle birlikte evinin balkonunda oturan adam, yolda iki otomobilin kavgasında ateşlenen pompalı tüfeğin saçmalarıyla yaralandı. O anları anlatan yaşlı adam “Saçmaların eşimin kulağının alt tarafına kemiğe saplanmış. Benim de kaşımda kaldı ve birazdan ameliyata gireceğim. Şahıs da yakalanmış. Biz şikayetçi olduk. Komşumun torunuymuş ama kim suçluysa cezasını çeksin” dedi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:58 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:03
Burdur’da şoke eden olay! Balkonunda oturan adamın kaşına saçma saplandı

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Olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre farklı bir yerde tartıştıktan sonra oradan ayrılıp caddede seyir halinde olan S.B. idaresindeki 20 AHN 313 plakalı Tofaş otomobile, arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir diğer Tofaş otomobilin içerisindeki K.V. (19) tarafından pompalı tüfek ile ateş edildi.

Saçmaların isabet ettiği otomobilin arka camı kırılırken o sırada balkonda oturan Mustafa Kök (68) ve Kamran Kök (64) yüzüne isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan çiftin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evin balkonunda ve isabet alarak arka camı patlayan otomobilde çalışma yapıldı. Olayda araçtan tüfekle ateş eden K.V. ise yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.



YAŞLI ADAM O ANLARI ANLATTI
Balkonunda otururken bir anda açılan ateş sonucu eşi ile birlikte yaralanan Mustafa Kök "1965 yılından beri burada yaşıyorum. Dün gece eşimle birlikte balkona oturmuş meyve yiyorduk. O sırada buradan iki araba geçti ve ardından 3 el silah patladı. Sıkılan tüfeğin saçmaları ile ben alnımdan vuruldum, hanım da yanağından vuruldu. Arkamızda olan dolap komple saçma ile dolu. Daha sonra arabalar buradan kaçtı. Jandarma ve polis olan komşularım geldi hemen yardıma.

112'yi arayarak ihbar da bulunduk. Biz böyle olayları Burdur'umuzda istemiyoruz. Huzursuzluğa neden oluyorlar. Ben Burdur'un huzur kenti olmasını istiyorum. Öldürüyorlardı beni az daha. Allah göstermesin ben isabet alınca hemen yere yattım, hanımının ensesine denk gelse ne olacaktı? Saçmaların eşimin kulağının alt tarafına kemiğe saplanmış. Benim de kaşımda kaldı ve birazdan ameliyata gireceğim. Şahıs da yakalanmış. Biz şikayetçi olduk. Komşumun torunuymuş ama kim suçluysa cezasını çeksin" dedi.



Öte yandan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.V. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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