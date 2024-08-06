Burdur’da şoke eden olay! Balkonunda oturan adamın kaşına saçma saplandı

Olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre farklı bir yerde tartıştıktan sonra oradan ayrılıp caddede seyir halinde olan S.B. idaresindeki 20 AHN 313 plakalı Tofaş otomobile, arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir diğer Tofaş otomobilin içerisindeki K.V. (19) tarafından pompalı tüfek ile ateş edildi.
Saçmaların isabet ettiği otomobilin arka camı kırılırken o sırada balkonda oturan Mustafa Kök (68) ve Kamran Kök (64) yüzüne isabet eden saçmalar ile yaralandı. Yaralanan çiftin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evin balkonunda ve isabet alarak arka camı patlayan otomobilde çalışma yapıldı. Olayda araçtan tüfekle ateş eden K.V. ise yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.