Burdur’da şoke eden olay! Balkonunda oturan adamın kaşına saçma saplandı





YAŞLI ADAM O ANLARI ANLATTI

Balkonunda otururken bir anda açılan ateş sonucu eşi ile birlikte yaralanan Mustafa Kök "1965 yılından beri burada yaşıyorum. Dün gece eşimle birlikte balkona oturmuş meyve yiyorduk. O sırada buradan iki araba geçti ve ardından 3 el silah patladı. Sıkılan tüfeğin saçmaları ile ben alnımdan vuruldum, hanım da yanağından vuruldu. Arkamızda olan dolap komple saçma ile dolu. Daha sonra arabalar buradan kaçtı. Jandarma ve polis olan komşularım geldi hemen yardıma.