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Adana'da kırıma uğrayan helikopter sudan çıkarılamadı | Helikopter vinçle çekilecek!

Adana'da 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale eden helikopterin baraj gölüne düşmesi sonucu yürütülen çalışmalar sürüyor. Bölgeye gelen özel ekipler, "Mi-8" tipi helikopterin bir bölümünün balçıkta olması nedeniyle çalışmalarına yarına kadar ara verdi. Helikopterin vinçle çekilerek çıkarılması planlanıyor.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 19:09 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 19:13
Adana’da kırıma uğrayan helikopter sudan çıkarılamadı | Helikopter vinçle çekilecek!

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Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

HELİKOPTER BARAJ'A DÜŞMÜŞTÜ

Adana Kozan'da 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale etmek isteyen helikopter baraja düşmüştü.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Kıyıdaki hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik ekip, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

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SU SEVİYESİ DÜŞÜRÜLEREK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baraj gölünün yaklaşık 35-40 metre derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü.

Dalgıçlar, 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu bağladıkları helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalıştı.

SU ALTI DRONLARI BÖLGEDE

Taşıtın bir kısmının balçıkta olması nedeniyle balon sayısını artıran ekipler, helikopterin yaklaşık 15 metre derinliğe çıkarılmasını sağladı ve su altı dronu ile bölgeden görüntü alındı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Çalışmalara yarına kadar ara verilirken helikopterin, yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

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