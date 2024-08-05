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TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Öte yandan Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 05:40 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 05:40
TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralı

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Otoyolun Levent mevkisi Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazasıTEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 1 yaralıyı çıkararak sağlık personeline teslim etti. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan 1 kişi ile diğer 2 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazasıTEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası

KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri, yolun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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