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Manisa'da korkunç olay! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kayınpederiyle yaşadığı tartışmada vurulan damat hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 01:48 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 01:54
Manisa’da korkunç olay! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

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Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı.

Manisa'da kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktıManisa'da kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında bulunan silahla damadı M.U.'nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldıOlayla ilgili soruşturma başlatıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından damat M.U. hastaneye kaldırılırken kayınpeder H.B. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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