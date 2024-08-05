Manisa’da korkunç olay! Kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı

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Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damat M.U. arasında tartışma çıktı.

Manisa'da kayınpeder ile damadın tartışmasında kan aktı Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder H.B., yanında bulunan silahla damadı M.U.'nun baş kısmına birden fazla kez ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.