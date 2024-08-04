Yargıtay’dan gelin darbesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınbaba ve kayınvalideye "anne, baba" diye hitap etmeyen kadının boşanma davasında "kusurlu" olduğuna ilişkin yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, erkeğin iddialarının doğru olmadığını, eşinin kendisine ve çocuklarına vakit ayırmadığını, küfürlü mesajlar gönderdiğini, kendisini istemediğini belirterek, boşanmalarına karar verilmesini ve kendisine 50 bin maddi, 50 bin lira da manevi tazminat ödenmesini istedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidesi ve kayınpederine "anne, baba" şeklinde hitap etmeyen kadını boşanmada ağır kusurlu buldu ve boşanmalarına karar verdi.