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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 00:10 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 00:31
Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

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Şüpheli olay, merkez Yüreğir ilçesinde Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalında erkek cesedi bulunduSulama kanalında erkek cesedi bulundu

CESET KANALDAN ÇIKARTILDI
İtfaiye ve dalgıç polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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