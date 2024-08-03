Adana’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu!

Şüpheli olay, merkez Yüreğir ilçesinde Kayarlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.