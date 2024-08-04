Spor ortaokulları açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak.



İlkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak. Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.

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