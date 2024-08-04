PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Fırsatçılar fiyatları abarttı! Ünlü beldeler boş kaldı: Vatandaş Erdek'e akın etti

33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin turist tatilde. Ege’nin ünlü ilçelerinde fiyatlar patlayınca ekonomik durumu buralarda tatile yetmeyenler, Marmara’nın minik beldesini dolup taşırdı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Fırsatçılar fiyatları abarttı! Ünlü beldeler boş kaldı: Vatandaş Erdek’e akın etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

33 bin nüfuslu Erdek'te 350 bin tatilci tatil yapıyor. Erdek, her yıl yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor ancak bu yaz biraz daha fazla uğruyor. Ege'nin fiyatları birbiriyle yarışan ünlü ilçelerine gitmeye bütçesi yetmeyenler kendilerine yeni bir Bodrum buldu. Anne, baba, çocuk bir hafta 4 yıldızlı otellerde 25 bin lira yarım pansiyon tatil yapabiliyor.

BAŞKAN KONUŞUYOR
Erdek'te otel ve pansiyonlar tamamen dolu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Erdek'in kış nüfusu 33 bin. Yazın da 10 kat artıyor. İller Bankası'ndan 33 bin nüfusa göre pay alıyoruz. Fakat şu anda 350 bin kişiye hizmet ediyoruz. Erdek, İstanbul'a 2,5 saatte ulaşılacak bir alan. Bursa'dan vatandaş 1 saatte geliyor, Erdek'ten Ocaklar'a 1 saatte zor gidiyor. Bir sıkıntımız da Erdek'te bulunan Ro-Ro iskelesi. Erdek'in dışına Edincik altına taşınması lazım. Vatandaşlar bu konuda çok şikayetçi" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA