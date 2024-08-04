Fırsatçılar fiyatları abarttı! Ünlü beldeler boş kaldı: Vatandaş Erdek’e akın etti

33 bin nüfuslu Erdek'te 350 bin tatilci tatil yapıyor. Erdek, her yıl yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor ancak bu yaz biraz daha fazla uğruyor. Ege'nin fiyatları birbiriyle yarışan ünlü ilçelerine gitmeye bütçesi yetmeyenler kendilerine yeni bir Bodrum buldu. Anne, baba, çocuk bir hafta 4 yıldızlı otellerde 25 bin lira yarım pansiyon tatil yapabiliyor.

BAŞKAN KONUŞUYOR

Erdek'te otel ve pansiyonlar tamamen dolu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, "Erdek'in kış nüfusu 33 bin. Yazın da 10 kat artıyor. İller Bankası'ndan 33 bin nüfusa göre pay alıyoruz. Fakat şu anda 350 bin kişiye hizmet ediyoruz. Erdek, İstanbul'a 2,5 saatte ulaşılacak bir alan. Bursa'dan vatandaş 1 saatte geliyor, Erdek'ten Ocaklar'a 1 saatte zor gidiyor. Bir sıkıntımız da Erdek'te bulunan Ro-Ro iskelesi. Erdek'in dışına Edincik altına taşınması lazım. Vatandaşlar bu konuda çok şikayetçi" dedi.