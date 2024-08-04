Acemi sürücüye ehliyet jesti

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Park manevrasında değişiklik yapılırken, sürücü adaylarına geri parkta bir hamle hakkı daha verildi. 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak. Yeni düzenleme ile U dönüşü de yapılacak.

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