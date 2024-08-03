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Sevilay Sabancı Çınar Atlı Köşk'teki hissesini icra yoluyla sattı!

İhsan Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden doğan Sevilay Sabancı Çınar, Sabancı Holding’in mirasına hak kazandı. Çınar, Atlı Köşk’ün payına düşen 1/48 hissesini icra yoluyla 200 milyon liraya sattı. Buna göre köşkün toplam değeri 9 milyar 600 milyon lira olarak hesaplandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Sevilay Sabancı Çınar Atlı Köşk’teki hissesini icra yoluyla sattı!

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Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldiğini iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi'ne dava açtı. Çınar'ın dedesi Sabancı'nın mirasçısı olduğu kanıtlandı. Sabancı Ailesi'nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Çınar, bu kez aileye ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'ne dava açtı. Bu davayı kazandı.

İNTERNETTEN SATAMADI
Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki payın, hükmen hak sahibi olduğunu ve tapusunu aldığını iddia eden Çınar, köşkün açık artırım ile satışı için mahkemenin yolunu tuttu. Sevilay Sabancı Çınar, 'ortaklığın giderilmesi' davası devam ederken bu kez, hissenin satışı için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuru kabul edilince Çınar, sahibinden. com isimli internet sitesi üzerinden Atlı Köşk'te payına düşen hisseyi satışa çıkardı. Hissesini internet üzerinden satamayan Çınar, bu defa İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi'ne başvurarak hissesini satışa çıkardı. Pay, 31 milyon 250 bin liradan satışa açıldı. Hisseye 183 kez teklif verildi. Çınar'ın azlettiği eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon lirayla payı satın aldı.

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