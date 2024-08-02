İzmir kasabı her şeyi itiraf etti: Telefona gizli uygulama yüklemiş! Başka birisiyle konuştuğunu görünce...

Maktul Gulkamar Hanymova ve kızları
TUTUKSUZ SANIK BERAAT ETTİ: OLAYDAN HABERİM YOKTU
Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da Saparmurat Hallyev ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin Saparmurat Hallyev'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.
DİĞER SANIK BERAAT ETTİ
Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Saparmurat Hallyev'in iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Sanık M.A'nın beraatine karar verildi.
Maktul Gulkamar Hanymova ve cani Saparmurat Hallyev
CANİYE İNDİRİM YOK
Sanık Saparmurat Hallyev hakkında, her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi, cezada indirim uygulanmadı.
NELER OLMUŞTU?
Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Saparmurat Hallyev çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Saparmurat Hallyev'in 10 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini, iki kızını ve o kızlardan birinin erkek arkadaşını katledip, cesetlerini parçalayıp derin dondurucuya koyduğu ortaya çıkmıştı. Hallyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenilmişti. Ruslan Kerimov'u cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Hallyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlenmişti.