İzmir kasabı her şeyi itiraf etti: Telefona gizli uygulama yüklemiş! Başka birisiyle konuştuğunu görünce...

Maktul Gulkamar Hanymova ve kızları

TUTUKSUZ SANIK BERAAT ETTİ: OLAYDAN HABERİM YOKTU

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da Saparmurat Hallyev ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin Saparmurat Hallyev'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Saparmurat Hallyev'in iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Sanık M.A'nın beraatine karar verildi.