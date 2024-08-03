Öykü Arin’den haber var: Testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak

Öykü Arin, annesi ve kardeşi. AŞI SÜRECİ BAŞLANACAK

Anne Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin'e babasından yapılan yarı uyumlu naklin üzerinden 5 yıl geçtiğini söyleyerek, "5 yılda JMLL tekrar etmedi ya da metastaz olmadı. Başka yerde kanser oluşmadı. Genelde ağır kemoterapi alındığı zamanlarda sonrasında metastaz olabiliyor. Böyle bir şey olmadı. Metastaz olmaması genetik olarak çok eğilimi olmadığını gösterir ama bir kere olmuş olması genetik olarak bir potansiyel oluştu. Sokaktaki herhangi birinden bir tık daha fazla riski var demektir. Büyük oranda en riskli süreci atlatmış durumda. İlik savaşı sürecinin sona ermesi bizim için önemli. Çok küçük dudaklarında ilik savaşı süreci var hala ama az bir durumda. Onun da zamanla bitmesini umuyoruz. İmmünolojide testler yapılacak. Testlerin sonucu olumlu değerlendirilirse aşı süreci başlayacak. Önce cansız, sonra belki canlı aşılar yapılacak" dedi.

Öykü Arin



YASAKLAR KALKACAK

Öykü Arin'e canlı aşı yaptırma kararı çıktığı andan itibaren hayatındaki çoğu kısıtlamanın kalkacağını belirten Yazıcı, "Öykü Arin okula maskeli gitmek zorunda. Normalde 5 yıldır kapalı her yere maskeyle gidiyor. İlk 2 yıl evden çıkmadı, her yere gitmesi yasaktı. Sonraki süreçte kapalı alanların hepsine maske ile gitme zorunluluğu var. Dışarıda açık dondurma yemesi yasak. Havuza girmesi yasak. Birçok yasağı var. Eğer canlı aşı kararı çıkarsa bu yasaklar kalkacak. O yüzden biraz heyecanlıyız. Önümüzde 5-6 ay daha var ama ondan sonra tamamen rahatlayacağız. O da bütün diğer çocuklar gibi hayatını sürdürebilecek diye umuyoruz" diye konuştu.

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE CAN OLDU

'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde binlerce kişinin başkalarına umut olduğunu söyleyen Eylem Şen Yazıcı, "Eşleşme sayısı çok yüksek. Kızılay'ın eşleşme rakamlarına baktığımızda, biz bu kampanyaya başladığımız zaman Türk KÖK'te kayıtlı donör sayısı 186 bin görünüyordu. Şu anda 1,5 milyona ulaşmış durumda. Bence yüzlerce, bini aşkın eşleşme var. 2019 yılında Kızılay'ın resmi rakamlarında 2 bin küsur eşleşme var. Daha geçen hafta 2 kişi, 'Biz Öykü Arin'e donör olmuştuk. Başkalarıyla eşleştik' diyerek bize ulaştı. Hemen hemen her hafta 1-2 kişi için eşleşme haberleri almaya devam ediyoruz. Bizim iletişim bilgilerimiz olan, bizi arayan, mesaj atan kişilerin dışında da eminim binlerce kişi var. Mesela Almanya'da da 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasını yürütmüştük. Orada da eşleşme oldu. Her 2 haftada 1, bir aile bize ulaşıyor. 'Çocuğumuz şöyle bir süreç yaşıyor. Ne yapabiliriz. İlik nakli olacak. Siz neler yaşadınız' diye soranlar oluyor. Aynı zamanda donörünü bekleyen binlerce çocuk, yetişkin, anne, baba, hasta umutla bekleyen insan var. Donör olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor" dedi.

"OKULDA MASKE TAKMAYACAĞIM"

Öykü Arin Yazıcı, 3'üncü sınıfı bitirip 4'üncü sınıfa geçtiğini anlattı. Okul dışında tenis, tiyatro gibi etkinliklere katıldığını ifade eden Öykü Arin, "Okulda çok iyi öğretmenlerim var. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum ama artık sınıflar değişecek o yüzden biraz endişeliyim, biraz da heyecanlıyım. Okulun dışında tenis kursuna gidiyorum. Okulda tiyatro kulübüne gidiyordum. Okul dışında da tiyatro kursuna gidiyorum. Tiyatro yapmayı çok seviyorum. Yüzmeyi de seviyorum. Büyüyünce yazar ve oyuncu olmak istiyorum. Kök hücre bağışı hayat kurtarır umut olun. Şimdi tekrar testlerim yapılacak. Sonra da aşılar olacağım. Sonuçlar iyi çıkarsa okulda artık maske takmayıp, azıcık dondurma yiyebileceğim. Oyun alanlarında oyun oynayabileceğim. Bunun için çok heyecanlıyım" dedi. Muhteşem 'Öykü' TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN