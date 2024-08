Öykü Arin’den haber var: Testleri olumlu çıkarsa aşı sürecine başlanacak

Öykü Arin YASAKLAR KALKACAK Öykü Arin'e canlı aşı yaptırma kararı çıktığı andan itibaren hayatındaki çoğu kısıtlamanın kalkacağını belirten Yazıcı, "Öykü Arin okula maskeli gitmek zorunda. Normalde 5 yıldır kapalı her yere maskeyle gidiyor. İlk 2 yıl evden çıkmadı, her yere gitmesi yasaktı. Sonraki süreçte kapalı alanların hepsine maske ile gitme zorunluluğu var. Dışarıda açık dondurma yemesi yasak. Havuza girmesi yasak. Birçok yasağı var. Eğer canlı aşı kararı çıkarsa bu yasaklar kalkacak. O yüzden biraz heyecanlıyız. Önümüzde 5-6 ay daha var ama ondan sonra tamamen rahatlayacağız. O da bütün diğer çocuklar gibi hayatını sürdürebilecek diye umuyoruz" diye konuştu.

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı

KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE CAN OLDU

'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde binlerce kişinin başkalarına umut olduğunu söyleyen Eylem Şen Yazıcı, "Eşleşme sayısı çok yüksek. Kızılay'ın eşleşme rakamlarına baktığımızda, biz bu kampanyaya başladığımız zaman Türk KÖK'te kayıtlı donör sayısı 186 bin görünüyordu. Şu anda 1,5 milyona ulaşmış durumda. Bence yüzlerce, bini aşkın eşleşme var. 2019 yılında Kızılay'ın resmi rakamlarında 2 bin küsur eşleşme var. Daha geçen hafta 2 kişi, 'Biz Öykü Arin'e donör olmuştuk. Başkalarıyla eşleştik' diyerek bize ulaştı. Hemen hemen her hafta 1-2 kişi için eşleşme haberleri almaya devam ediyoruz. Bizim iletişim bilgilerimiz olan, bizi arayan, mesaj atan kişilerin dışında da eminim binlerce kişi var. Mesela Almanya'da da 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasını yürütmüştük. Orada da eşleşme oldu. Her 2 haftada 1, bir aile bize ulaşıyor. 'Çocuğumuz şöyle bir süreç yaşıyor. Ne yapabiliriz. İlik nakli olacak. Siz neler yaşadınız' diye soranlar oluyor. Aynı zamanda donörünü bekleyen binlerce çocuk, yetişkin, anne, baba, hasta umutla bekleyen insan var. Donör olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor" dedi.