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KPSS'ye girmek için ders çalışıyordu! Elektrik akımına kapılıp can verdi

Konya Seydişehir'de yaşayan 22 yaşındaki İsmet Koç, ders çalıştığı esnada arızalanan bilgisayarını tamir etmek istedi. Koç, bilgisayardan gelen elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Genç çocuk KPSS'ye girecekti...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 22:35 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 23:09
KPSS’ye girmek için ders çalışıyordu! Elektrik akımına kapılıp can verdi

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Konya'da yaşayan 22 yaşındaki bilgisayarını tamir eden İsmet Koç, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Akıma kapılan oğluna müdahale edip kurtarmak isteyen baba Hacı Ali Koç da akımdan etkilendi.

DERS ÇALIŞIRKEN AKIMA KAPILDI

Üzücü olay, saat 18.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesinde meydana geldi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, KPSS'ye hazırlanan 22 yaşındaki İsmet Koç, evde masaüstü bilgisayarının kasa bölümünü tamir etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

İsmet Koç, 22.İsmet Koç, 22.

BABASI KURTARMAK İSTERKEN

Oğlunun akıma kapıldığını fark eden 65 yaşındaki Hacı Ali Koç da müdahale edip kurtarmak isterken, akımdan etkilendi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akımdan etkilenen Hacı Ali Koç da ekiplerin müdahalesiyle kendine geldi. Hacı Ali Koç ile yakınları, İsmail Koç'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirenler, sakin ekipleri ve diğer yakınlarının müdahalesiyle sakinleştirildi. İsmail Koç'un cansız bedeni, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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