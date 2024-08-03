Esenyurt’ta akılalmaz olay: 15 yaşındaki çocuk arkadaşını boğarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki Emrah A. ve 14 yaşındaki arkadaşı Yiğit Hamza Yüksel, önceki gün 4 arkadaşıyla buluşmak için boş bir araziye gitti. Emrah, A. ile Yüksel arasında 'sigara istedim vermedin' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Emrah A, Yiğit Hamza Yüksel'in boğazını sıktı. Nefessiz kalan Yüksel, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrollerce Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Emrah A. öldürdüğü arkadaşı Yüksel'in babasına gidip suçunu itiraf etti. Zanlı, polise teslim edildi.

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